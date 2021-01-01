شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بالسياحة يطالبون بتحويل خط «سفاجا- قنا» لقطار «فائق السرعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب العاملون بقطاع السياحة في محافظة البحر الأحمر، وزارة النقل بسرعة البدء في إعادة تأهيل خط سكة حديد «سفاجا- قنا» خلال العام الجارى وتحويله لقطار فائق السرعة لربط المناطق السياحية الشاطئية بالبحر الأحمر بالمناطق السياحية الأثرية في الأقصر وأسوان وإلغاء نظام التفويج السياحى بالأتوبيسات.

يذكر أن خط «سفاجا- قنا» كان مخصصًا لنقل خام الفوسفات والقمح المستورد من وإلى البحر الأحمر وتمت سرقة نحو ٨٠% من مكوناته منذ ١٠ سنوات في المنطقة الصحراوية التي يمر بها، وأعلن كامل الوزير، وزير النقل، عن تأهيل الخط ومده إلى مدينة الغردقة للمساهمة في نقل نحو مليون سائح من شواطئ البحر الأحمر إلى الأقصر وأسوان.

وقال ماجد القاضى، خبير سياحى بالبحر الأحمر، إن مطالب العاملين بتحويل المشروع لقطار فائق السرعة تجعله اقتصاديًّا واستثماريًّا؛ إذ يحدث حالة من الرواج السياحى في 3 محافظات.

وطالب محمد فاروق، منظم رحلات سياحية بين الغردقة والأقصر، بسرعة تنفيذ المشروع، وأن يكون موازيًا للطريق الأسفلتى؛ حتى لا يتعرض للسرقة مجددًا، وأن يكون فائق السرعة لتخفيف الكثافة والحوادث على الطرق.

كان مسؤولو هيئة السكك الحديدية قالوا إن قيمة المسروقات التي استولت عليها العصابات المسلحة تصل لـ700 مليون جنيه ذهبت إلى العناصر الإجرامية وأصحاب مصانع الحديد بالقاهرة والإسكندرية بعد شرائها من تجار الخردة، كما تم الاستيلاء على محتويات 10 محطات ومكاتب إدارية واستراحات تم إنشاؤها بطول الخط.

كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد أعلن عن إحياء مسار مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد «قنا- سفاجا- أبوطرطور» ومده للغردقة في إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ويبلغ طول الخط نحو 730 كيلومترًا، وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتى أكدت أهمية إعادة التأهيل والتشغيل لنقل البضائع والركاب ليخدم هذا الخط مشروع المثلث الذهبى، ويساهم في نقل خام الفوسفات، والمساهمة بشكل إيجابى في تنمية الوادى الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كيلومترًا

لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالى.

ولفت «الوزير» إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بـ 2.6 مليون طن سنويًّا، ويتم زيادتها لـ6 ملايين طن.

وأكد وزير النقل خلال تفقده الخط منذ أيام أنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيًا لطريق «قنا- سفاجا» وذلك بهدف تقليل الطول الإجمالى وخفض زمن الرحلة، كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستديره بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذى سمح للهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.