شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة وأسرتها تزور مقبرة «توت عنخ آمون» ومعبد الملكة «حتشبسوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت وزيرة الهجرة الدكتور نبيلة مكرم، وأسرتها جولتها السياحية بزيارة بعدد من المناطق الاثرية، بالبر الغربى لمدينة الاقصر، للاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية، والجو الدافئ الذي يميز الاقصر عن باقى المحافظات بفصل الشتاء، يرافقها الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقامت الدكتورة نبيلة مكرم، والدكتور مصطفى وزيرى، بجولة سياحية داخل معبدالدير البحرى، معبدالملكة حتشبسوت، شاهدت خلالها معبداسهر ملكة مصرية والتقاط الصور التذكارية امام قدس الاقداس، بالاضافة إلى التجول بباقى مناطق المعبدوالتقاط الصور التذكارية، كما التقت بمجموعة من السياح الألمان ضمن رحلات اليوم الواحد ببن محافظات البحر الأحمر والاقصر، ورحبت بهم متمنية لهم الاستمتاع بالزيارة ومشاهدة المقاصد السياحية والأثرية .

وزيرة الهجرة بالبر الغربي

كما زارت وزيرة الهجرة، وأسرتها بصحبة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ امون، بوادى الملوك والملكات، والتقطت الصور التذكارية داخل المقبرة، واستمعت وزيرة الهجرة، وأسرتها لشرح كامل عن المقبرة ومحتوياتها، واكتشافها، وانبهرت الوزيرة بالنقوش والالوان الزاهية التي تميز المقبرة، وما تحتويه من رسومات تعبر عن تاريخ هذه الفترة. ومن ناحية أخرى يواصل «وزيرى» جولته الممتدة إلى السبت والتى تتضمن تفقد أعمال الحفائر الأثرية الجارية بآخر مرحلة من مشروع كشف وإحياء طريق الكباش، والمعروفة بإسم نجع ابوعصبة، ليتم بعدها بدء أعمال الترميم لمعالم الطريق في تلك المنطقة. ومن المنتظر أن يقوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بزيارة لمدينة الأقصر يوم السبت المقبل لمتابعة المشروعات السياحية والحفائر والترميمات الأثرية.

وزيرة الهجرة بالبر الغربي