شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد ، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غداً السبت حتى الخميس المقبل 07 يناير 2021 :

يوم السبت 02 يناير 2021 :

أمطار خفيفة ( 3٠ ٪ تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

شبورة مائية كثيفة صباحاً: تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأحد 03 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الإثنين 04 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الثلاثاء 05 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأربعاء 06 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الخميس 07 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة و الوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض المناطق ، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً .

الظواهر الجوية من السبت إلى الخميس 7 يناير 2021 by Karima Hassan on Scribd