شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل 2021 بدعاء للإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العام الجديد 2021، بدعاء جامع للإنسانية بأن يرفع الله عنا البلاء والوباء، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وأن ينشر بيننا الحب والود والاستقرار.
جاء ذلك خلال تدوينة لشيخ الأزهر على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها؛ «عام جديد، أدعو الله أن يقر أعين الجميع فيه بما يسعدهم، وأن يكشف البلاء والوباء، وأن يرزق الجميع فيه الصحة والبركة والعافية والطمأنينة، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وينشر الحب والود والسلام والاستقرار».
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