شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: فتح السوق الإندونيسي أمام صادرات البصل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي تقرير من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، بشأن نجاح الحجر الزراعى في فتح السوق الاندونيسى امام الصادرات المصرية من البصل بعد عملية تفاوض من اجل تلبية اشتراطــــات الصحـــة النباتية لديهم.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري في تصريحات صحفية الجمعة ان فتح أسواق جديدة امام الصادرات الزراعية المصرية يأتي في إطار سعى الادارة المركزية للحجر الزراعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الحاصلات الزراعية المصرية وذلك من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعى بدول العالم المختلفة والتوافق مع اشتراطات الاستيراد الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات المصريـــــة الزراعيـــة لتلك الاســــــواق.

وأضاف «العطار»، إنه تم بالفعل إصدار التعليمات الفنية الخاصة بالتصدير لكافة الموانئ والمطارات وفقا للشروط الاندونيسية الجديدة وقد شددت الإدارة المركزية للحجر الزراعى إجراءات الفحص والرقابة من اجــــل الحفـــــــاظ على تلك الأسواق الواعدة.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري ان البصل المصري يحتل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية المصرية حيث يبلغ حوالي أكثر من 428 ألف طن كما أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5 مليون طن عام 2020 رغم جائحة كورونا.