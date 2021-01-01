شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 720 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، حملة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 720 أحكام قضائية ما بين ضبط متهمين في أحكام جنايات وحبس وغرامات، حيث تم تنفيذ 124حكم حبس جزئي و27 حبس مستأنف و387 غرامات و182 مخالفات.