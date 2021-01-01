شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات رفع الإشغالات من الطريق العام بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس المركز ان حملة المرافق استهدفت اليوم شارع الشبان وميدان السوق وشارع التحرير وشارع الشهيد وشارع المستشفى ومدخل الموقف وذلك في إطار استمرار حملات النظافة والمرافق بالمركز.

وأضاف أنه تم رفع كافة الاشغالات والتعديات وتكثيف أعمال النظافة بتلك الشوارع، وتم تحرير عدد من المحاصر للتعدى على الطريق العام. والحملة تمت تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز وعبدالناصر حمايد مسؤول الاشغالات ومشرفين وعمال النظافة، تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتكثيف الجهود لرفع كافة الاشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف انواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.