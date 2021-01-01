شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير فى أسعار الطماطم والبطاطس والكرنب.. واستقرار للفاكهة بأسواق الجملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضر انخفاضاً كبيراً في أسواق الجملة ب6 أكتوبر والعبور خاصة الطماطم، عقب ارتفاعها بشكل جنونى في الأسابيع الماضية، وسجلت أسعار الطماطم انخفاضاً ملحوظًا بلغ نحو جنيهاً ونصف ليباع للمستهلك بـ سعر يتراوح ما بين 2-2.50 جنيهاً للكيلو في الأسواق الفرعية، في حين سجل البطاطس انخفاضاً أيضا ليباع بسعر 1 جنيه في السوق و2 و2.50 جنيهاً في الأسواق الفرعية أما الفلفل فسجل انخفاضا نسبيا ً بلغ 2 جنيه، ليباع للمستهلك ما بين 3 إلى 4 جنيهات، والحار 3.50، والملون 10 جنيهات، والبصل 2.50جنيه ليباع للمستهلك بـ3.5 جنيهات، والخيار 2.30 جنيه ليباع بـ4 جنيهات، والفاصوليا 5 جنيهات للمستهلك والبسلة 6.50 جنيه والكوسة 3.، والكرنب بسعر 1.50 ليباع بسعر يتراوح بين 3-5 جنيها للثمرة الواحدة وكذلك القرنبيط، والليمون بـ2.5 جنيه ليباع بـ5 جنيهات للمستهلك.

وارتفع سعر الباميا إلى 5 جنيهات بسوق الجملة ليباع بـ10 جنيهات بالأسواق الفرعية، والباذنجان بـ2 جنيه الرومى ب3 جنيهات والعروس 3.50 والأبيض كذلك للمستهلك، بينما ظلت أسعار الملوخية مستقرة عند 2.5 للكيلو.

أما عن أسعار الفاكهة فقد شهدت استقرارًا ملحوظاً، حيث سجل سعر الموز البلدى بسوق الجملة 6 جنيهات للكيلو ليباع بسعر 10 جنيهًات والجوافة 5 جنيهات للمستهلك، والبرتقال 1.50 ليباع بسعر 3.50 وكذلك اليوسيفى جنيها للمستهلك، وسجل سعر التفاح اللبناني من 15 جنيها للكيلو ليباع بسعر 20 جنيهًا، والرومان 3 جنيهات في الأسواق الفرعية.

وقال مهدى الفيومى، تاجر، إن محاصيل الطماطم والبطاطس انخفضت نسبياً هذا الأسبوع بسبب زيادة الكميات الواردة من المحافظات الآخرى، بينما استقرت أسعار باقي الخضروات.

ووصف سعد إبراهيم مزارع انخفاض الأسعار بأنه «خراب بيوت» للمزراعيين لدرجة أن سعر «عداية» الطماطم زنة 25 كيلو جرام بلغ 25 جنيها، وكيلو البطاطس 70 قرشا في الأرض وهو ما يتسبب في خسائر فادحة للمزارعيين حيث يقوم بعضهم بتركه في الأرض وحرثه بسبب ارتفاع تكاليف جمعه ونقله مطالبا بتدخل الحكومة لدعم المزارعيين.

وفسّر محسن سعد، رئيس شعبة الخضار، انخفضاض أسعار الطماطم إلى انخفاض الأسعار إلى قيام المزارعين بتوريد العروة الجديدة خلال الأيام الماضية .

وأرجع عبدالحكيم بدوى، الأستاذ بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعية، انخفاض أسعار الطماطم إلى زيادة المعروض للأصناق القادمة من مناطق الزراعات المختلفة وبداية بشائر العروة الحالية التي تعتبر من أهم العروات الرئيسية، موضحاً استمرارالانخفاض ما لم تتأثر البلاد بموجات الصقيع التي تؤثر على الإنتاج ويقل المعروض وترتفع معها الأسعار .

وأوضح «بدوى» أن البطاطس المعروضة في الأسواق هي العروات الأصناف الجديدة حين انخفض سعر الليمون بسبب وفرة المحصول، في هذه الفترة خاصة محاصيل الكرنب والقرنبيط وافجل والجرجرجير وتوقع أن تشهد الأسواق انخفاضًا خلال الأيام المقبلة، في حين انخفضت أسعار الفاكهة بسبب زيادة المعروض.

وطالب بضرورة إقامة بورصة زراعية لضبط الأسعار .