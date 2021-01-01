شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب كشك كهرباء بقدره 300 ك. ف بالطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بجولة لمتابعة الانتهاء من أعمال تركيب كشك كهرباء بقدره 300 ك. ف، بمنطقةالمحزن بقريةالمريس، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الطود للعام الحالي، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح رئيس مدينة الطود، انه تم رفع مايقرب من 80 طن اتربه ومخلفات المباني الملقاه بطريق شهر روحه حتي نهاية حدود القريه مع قرية الضبعيه بمركز القرنه ،وطريق الجسر الطالع، وطريق السكه وطريق المخزن، وازالة المطبات بطريق الترعه الغرقانه وتمهيد الطريق من أمام الماره والمركبات.

وشدد رئيس مركز ومدينة الطود بمتابعة نظافة الطرق الرئيسيه والفرعيه بالقريه، كما تفقد رئيس مركز ومدينة الطود الطريق المؤدي إلى حاجر المريس والمزمع انشاء كوبري على ترعة الحاجر. وأختتم رئيس مركز ومدينة الطود جولته بقرية المريس بتفقد مبني الوحدة المحلية للقرية للاطمئنان على سير العمل، كما أكد على التشديد بالالتزام بارتداء الكمامات للعاملين وايضا المواطنين المترددين داخل المبني، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية والوقائيه والاحترازيه لمتابعة فيروس كورونا المستجد، وتطبيقها على المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.