شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السيد محمود الشريف ،نقيب الأشراف، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وأعرب نقيب الأشراف، عن أمنياته في أن يكون العام الجديد استكمالًا للمسيرة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، توليه منصب رئيس الجمهورية، وأن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات بشتى مناحي الحياة، واستكمالًا للمشروعات القومية التي بدأها من أجل نهضة ورفعة الوطن.

ودعا الشريف، المولى عز وجل أن يبارك جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يعيد عليه هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يوفقه في مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسي والأمنى والاقتصادي، وأن يلهمه الله السداد والتوفيق.

وتوجه نقيب الأشراف، بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفقهم المولى عز وجل لما يحبه ويرضه.