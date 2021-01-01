"العفش بايظ".. قصة شاب قتله أبناء عمومة طليقته في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ظنت "نجوى. س" أن ذهابها إلى بيت طليقها لأخذ مستحقاتها من أثاث المنزل، سيمر مرور الكرام، الأمور جرت في منعطف خارج توقعاتها، بعدما تشاجر أولاد عمومتها مع زوجها السابق، وأردوه قتيلا بطعنة نافذة في الصدر بمنطقة المطرية.

تعرفت الفتاة العشرينية قبل سنة على عامل في شركة خاصة عن طريق أحد أقاربها كترشيح للزواج منها. بعد قرابة شهرين تقدم "محمود" لخطبتها.

وافق الأهل على الخطبة التي استمرت 6 أشهر وانتقل الاثنان إلى عش الزوجية في منطقة المطرية.

مرت الأيام الأولى من الزيجة دون خلافات لكن الأحوال تبدلت، باتا يتشاجران على أقل الأسباب بينما كان قلة دخل المجني عليه المبرر الأعظم إلى خلافهما، يقول "س. م" أحد أقارب المجني عليه لمصراوي.

لم يتحمل الزوجان العيش مع بعضهما، اتفقا على الطلاق في هدوء دون اللجوء إلى المحاكم، بعدها انتقلت "نجوى" إلى منزل أهلها ورتبت موعد لأخذ منقولتها الزوجية.

قبل أسبوعين رافقت الزوجة أبناء عمومتها إلى منزل زوجها، وجدته في انتظارها مع أقاربه، صعدت إلى الشقة وبدأت في نقل "العفش"، في تلك الأثناء وجدت بعض الأثاث محطم، سألت زوجها عن السبب فرد عليها بالسباب وتعدى عليها.

تنامى إلى مسامع أبناء عموم الفتاة، صوت العراك فأسرعا إليهما لفض الأزمة، لكنهما وجدوا الشاب العشريني يعتدي عليها فبادلوه الضرب وأبعدوا الزوجة.

اشتدت الضربات بين الطرفين فباغت أحد أبناء عموم الزوجة "محمد" المجني عليه بطعنة في الصدر بسلاح أبيض، بعدما أفسح شقيق الأول له مجال لتسديد ضربته، وفق تحقيقات النيابة.

وقع المجني عليه جسده هامدة على الأرض، وسط بركة من الدماء، وفرت الزوجة وأقاربها في لحظتها، لكن الأجهزة الأمنية ضبطهم فيما بعد.

في غضون نصف الساعة حضرت قوة من قسم شرطة المطرية إلى محل الواقعة بعد إبلاغ الأهالي بالجريمة، واستمع رجال الأمن لأقوالهم التي أكدها أقارب القتيل.

بعد رفع البصمات وحضور فريق النيابة للتحقيق، جاءت سيارة الإسعاف ونقلت جثة القتيل؛ تمهيدا لتشريحها.