انتحار سيدة شنقا داخل منزلها في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدمت سيدة على الانتحار شنقا داخل منزلها بمركز الحوامدية، جنوب الجيزة.

تلقى العميد أحمد الشرقاوى مأمور قسم الحوامدية بلاغا بالعثور على جثة سيدة مشنوقة بمساكن السهران.

انتقلت قوة بقيادة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونيه النقيبين هيثم رمضان وفاروق عبد القادر إلى محل البلاغ وعثروا على جثة سيدة مطلقة في العشرينات مشنوقة.

وشكل العقيد أحمد نجم مفتش فرقة جنوب الجيزة، فريق بحث للوقوف على ملابسات انتحار السيدة، مرجحة إقدامها على التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية.

تم إيداع الجثة بالمشرحة وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.