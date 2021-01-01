محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مطحن في الشرابية؛ لاتهامه بالتلاعب فى كميات القمح المدعمة. المتهم يستغل حصص القمح المنصرفة للمطحن عمله بقصد الاستيلاء على الدقيق البلدى المدعم عن طريق التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء. وعثر بداخل المطحن على 73 طن دقيق بلدى مدعم و37 طن نخالة خشنة. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الاستيلاء على الدعم.

كانت هذه تفاصيل خبر مباحث التموين تكشف حيلة صاحب مطحن للاستيلاء على الدقيق المدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.