"هيكسروا باب الشقة".. الشرطة تكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن استغاثة إحدى السيدات لمحاولة عدد من الأشخاص كسر باب مسكنها بالمعادي. بالانتقال وبالفحص تم التقابل مع السيدة وطرف ثانى (صاحب شركة للغزل والنسيج، مسئول أمن إدارى، فرد أمن بذات الشركة). قررت الأولى بتضررها من الطرف الثانى لحضورهم للشقة محل سكنها ومحاولتهم كسر باب مسكنها لإدعائهم كون الشقة ملك لهم، وأضافت بسابقة تحريرها محضر بالواقعة لإثبات النزاع وقدمت ما يفيد ملكيتها للشقة. وبمواجهة الطرف الثانى أنكروا ماسبق، وقرر الثانى أن الشقة سكن المذكورة ملك شقيقه "متواجد حالياً خارج البلاد" وقدم ما يفيد بملكية شقيقه للشقة. وبإجراء المعاينة على الشقة تبين عدم وجود ثمة آثار عنف ببابها أو تلفيات بمحتوياتها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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