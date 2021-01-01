جمعة خلال لقائه قيادات الدعوة ببورسعيد: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بر وحق وطن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بالقيادات الدعوية بمحافظة بورسعيد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة العبد،رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ جمال عواد مدير عام مديرية، أوقاف بورسعيد، وعدد من النواب بمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من الأئمة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف، موجهًا الشكر له على تواصله الدائم والدءوب مع محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد لها بالغ الحظ في افتتاح العام الميلادي الجديد بزيارة وتكريم وتشريف معالي وزير الأوقاف للمحافظة، والذي ننتهز الفرصة بسماع توصياته وتوجيهاته.

وفي بداية لقائه هنأ وزير الأوقاف، محافظ بورسعيد وجميع أهالي محافظة بورسعيد بالعيد القومي ال (٦٤) للمحافظة، كما قدم معاليه التهنئة للشعب المصري ببداية العام الميلادي الجديد سائلًا (الله عز وجل) أن يجعله عام أمن وأمان ورحمة وشفاء وتقدم وازدهار لمصرنا وسائر بلاد العالمين، كما قدم معاليه التهنئة لأشقائنا المسيحيين بأعياد الميلاد، مشيرًا بتفويض جميع وكلاء وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بتقديم التهنئة لأشقائنا المسيحيين كل في مديريته على حدة، مؤكدًا أن هذا من باب البر والقسط، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين كلمة (قسط) و(أقسط) فأقسط أي: عدل وتسمى هذه الهمزة في اللغة بهمزة الإزالة أي أزال الظلم إذا وقع عليهم وتحتم علينا ذلك، لذا كتب العلامة الفقيه ابن حزم الظاهري :«أنه لو وقع تعرض في بلد من بلاد المسلمين لكنائس المسيحيين وجب على المسلمين أن يدافعوا عنها ويخرجوا ولو بالسلاح ،ومن مات منا دفاعًا عنهم أو عن كنائسهم فهو شهيد».

وتقول السيدة أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنها) جاءت أمي تزورني وهي مشركة فاستفتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أفأصلها؟ قال:«نعم صلي أمك» .

وأكدت دارالإفتاء المصرية ونحن نؤكد على أن تهنئة غير المسلمين هو نوع من البر والصلة.

كما بين وزير الأوقاف أنه مهما تكن الظروف والصعاب والأزمات لا بد من مواجهتها بالمزيد من الأمل والعمل والتفاؤل، وأن نترك اليأس المحبط والكسل والتشاؤم ونستبدلهم بالتفاؤل والعمل والأخذ بجميع الأسباب، مؤكدًا أن الدولة المصرية رغم أزمة كورونا حققت تقدمًا مذهلًا في الخدمات والنمو الإيجابي والاستثمار وكانت من الدول القليلة جدًا على مستوى العالم التي حققت ذلك، ونضرب مثالًا في ذلك ما قدمته هيئة الأوقاف المصرية كهيئة اقتصادية استثمارية فرغم تداعيات أزمة كورونا وما تمر به البلاد حققت أعلى عائد استثمار بأكثر من 20%، مشيرًا إلى أنه لا يكون هناك نمو بهذا الشكل إلا بتغير في الثقافة والأداء الثقافي والعمل الجاد والإحساس بالمسئولية، داعيًا معاليه الأئمة بالتحلي بالأمل وبذل المزيد من التوعية والالتزام وتوجيه الناس بالالتزامات الوقائية داخل المساجد فطاعة الله لا تنال بمعصيته وتوجيههم أيضًا بهذه الالتزمات خارج المساجد من واقع مسئوليتهم.

وفي ختام اللقاء قدم وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ بورسعيد على اختياره أفضل محافظ عربي سائلًا الله (عز وجل) له المزيد من التقدم والتوفيق والسداد، وقد قام الوزير بإهداء نسخة له من كتاب الله (عز وجل) بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وزير الأوقاف خلال لقائه بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد:تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بر وصلة وحق وطن

وزير الأوقاف خلال لقائه بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد:تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بر وصلة وحق وطن

وزير الأوقاف خلال لقائه بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد:تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بر وصلة وحق وطن

وزير الأوقاف خلال لقائه بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد:تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بر وصلة وحق وطن

وزير الأوقاف خلال لقائه بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد:تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بر وصلة وحق وطن

وزير الأوقاف خلال لقائه بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد:تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بر وصلة وحق وطن

وزير الأوقاف خلال لقائه بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد:تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بر وصلة وحق وطن