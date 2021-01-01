شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة بالقليوبية» ينقذ فتاة من ذوي الاحتياجات تعيش بمسكن غير آدمي بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، بإنقاذ فتاة معاقة تدعى «فادية»، تبلغ من العمر ٣٥ عاما، تعيش بمفردها بمدينة شبرا الخيمة.

البداية كانت بورود بلاغ على الخط المختصر للمجلس القومي للمرأة (15115)، مضمونه بوجود حالة انسانية تحتاج إلى مساعدة عاجلة متمثلة في فتاة تبلغ من العمر 35 عام تقطن بشبر الخيمة وهي معاقة وتعيش بمفردها.

بالفحص تبين أنه نتيجة إصابتها بمرض السكري تسبب في غرغرينا بالقدم محدثا لها إعاقة واضطراب حركي بالإضافة لضعف السمع، وتعيش بمفردها بمسكن غير آدمي، حيث توفى والديها وشقيقها، ولم يبق لها سوى شقيق واحد يصعب عليه التردد عليها باستمرار، ولا يوجد من يرعاها سوى أحد الجيران، والذي أفاد بأن لديها مهارات يدوية في صنع أشكال بالجبس وزخارف ومنقوشات، وتقوم بتسويقها عبر الإنترنت، وتحتاج إلى توفير دار رعاية متخصصة ملائمة لحالتها الصحية.

وعلى الفور قامت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة، مايا مرسى، بتكليف فريق عمل من قبل المجلس لتقديم كافة سبل الدعم المتاح للفتاة، ومن ثم تم تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مقررة فرع المجلس المرأة بالقليوبية، ووفاء الخولي، بمكتب الشكاوى بالفرع، وأعضاء المجلس مريم حليم وفاطمة محمد.

وقالت رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، إنه سيتم توفير مشروع ملائم لحالتها الصحية يتضمن كافة أعمالها اليدوية والفنية لتمكينها، ومد يد العون لها بشكل يضمن ويصون انسانيتها.

وأضافت أن أعضاء المجلس توجه لمنزل الفتاة إلى أن تم استضافتها في مؤسسة معانا لإنقاذ انسان، بعد إجرائها الفحص الطبي المتكامل، وجارى متابعتها بشكل مستمر للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية، مشيرة إلى اصطحاب فرع المجلس القومي للمرأة مع مؤسسة معانا لإنقاذ انسان الذي كان لها دور رائد في انقاذ هذه الفتاة، حيث قام بتوجيه فريق إنقاذ وتم نقلها للدار واستضافتها لتلقى الرعاية كامله من رعاية صحية ونفسيه نظراً لخطورة وضعها الصحي.

وتابعت، فور وصولها الدار، حيث تم عرضها مباشر على الفريق الطبي الخاص بالمؤسسة، مشيرة إلى أنه بالكشف المبدئي تبين أن «فادية»، تعاني من ارتفاع عالي جدا بالسكر ونقص الهيموجلوبين، وقرح فراش من الدرجة الاولى، وجروح غائره بجميع اجزاء الجسد، وخراج بباطن القدم أدى إلى تعرض القدم للإصابة بالغرغرينا بسبب ارتفاع السكر.

وأكدت رئيس الفرع، عمل الإسعافات الأولية لها داخل المؤسسة من وضبط السكر وغيار الجروح بشكل مؤقت وتعليق محاليل لرفع الهيموجلوبين في الدم.

واكدت «فؤاد»، متابعة فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية مع المؤسسة باستمرار لحاله فادية، للاطمئنان عليها حتى تمام تعافيها.

القومي للمرأة بالقليوبية ينقذ فتاة معاقة تعيش بمفردها بمسكن غير آدمي بشبرا الخيمة

القومي للمرأة بالقليوبية ينقذ فتاة معاقة تعيش بمفردها بمسكن غير آدمي بشبرا الخيمة

القومي للمرأة بالقليوبية ينقذ فتاة معاقة تعيش بمفردها بمسكن غير آدمي بشبرا الخيمة

القومي للمرأة بالقليوبية ينقذ فتاة معاقة تعيش بمفردها بمسكن غير آدمي بشبرا الخيمة