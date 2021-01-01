شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الداخلة» يعلن تنفيذ 12 صوبة زراعية بمركز بلاط في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 12 صوبة زراعية للشباب بقرية العوينة التابعة للمركز.
وأوضح أنه تم تنفيذ 12 صوبة زراعية تابعة للوحدة المحلية لقرى العونية، لزراعتها بالخضر وبيعها بأسعار مخفضة، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وتوفير الخضار بأسعار مخفضة، وأن هذه الصوب وفرت بالفعل 25 فرصة عمل للشباب بصورة مباشرة.
وأشار إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شدد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الصوب الزراعية لما لها من أثر تنموي، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية مبادرة القرية المنتجة.
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