شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تكتفي بـ4 بوابات فقط للدخول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت جامعة المنصورة، بداية من غدا السبت، إغلاق جميع أبوابها، والاكتفاء بعدد 4 بوابات فقط مفتوحة للدخول للجامعة، تنفيذا لقرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإكتفاء باستكمال الفصل الدراسي الاول عن طريق الدراسة عن بعد.

وأصدرت جامعة المنصورة، بيان رسمى لمنسوبيها، قالت فيه، إنه نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المُستجد، وتماشياً مع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول والاكتفاء بالدراسة Online، وما يترتب عليه من تخفيض أعداد مرتادي الجامعة، تم تحديد 4 بوابات فقط لدخول الجامعة وذلك اعتباراً من السبت 2 يناير 2021م، وهي : بوابة شارع الجمهورية الرئيسية ، بوابة الجلاء، بوابة توشكى، بوابة القرية الأولمبية.

وأهابت الجامعة بمنسوبيها الالتزام بهذا القرار حرصاً على سلامة الجميع وحُسن سير العمل.