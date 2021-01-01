شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تواصل حملة مكافحة القوارض ومسببات الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء حملات مكافحة القوارض والذباب ومسببات الأمراض، إلى جانب عمليات التطهير والتعقيم في مواجهة فيروس كورونا .

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن إدارة المتوطنة واصلت حملتها في مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقاته من مسببات الأمراض تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث تم تغطية حي كرم أبونجيلة من خلال وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة المهندس صبحي الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

أشار "كامل" إلى تغطية عدد من أقسام مستشفى العريش العام بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض وبعض الحشرات، معلنًا عن مواصلة أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمناطق ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية في مواجهة فيروس كورونا .