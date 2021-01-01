شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميو جنوب السودان يزورون منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة، التابع لوزارة الدولة للإعلام، فى أول أيام العام الجديد زيارة لوفد الإعلاميين من دولة جنوب السودان إلى منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، ضمن البرنامج السياحى والترفيهى على هامش الدورة التدريبية المتخصصة لإعلاميي جنوب السودان الناطقين باللغة الإنجليزية.

وقام المتدربون بجولة بدأت بزيارة مسجد عمرو بن العاص، ثم الكنيسة المعلقة، واستمعوا إلى شرح واف عن تاريخ الكنيسة وأهم الأحداث التى شهدتها، وحرصوا على إضاءة الشموع فى الكنيسة التى تعد أقدم كنيسة كاتدرائية فى مصر.

كما زار المتدربون معبد (بن عزرا) اليهودى، والمتحف القبطى.

تأتى هذه الزيارة فى إطار حرص مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة على تعريف المتدربين بأهم المعالم السياحية والتاريخية والدينية في مصر، إلى جانب حرصه على تقديم المحاضرات النظرية والعملية فى جميع المجالات الإعلامية.

إعلاميو جنوب السودان يضيئون الشموع بالكنيسة المعلقة فى أول أيام العام الجديد

إعلاميو جنوب السودان يضيئون الشموع بالكنيسة المعلقة فى أول أيام العام الجديد