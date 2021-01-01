شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج دفعة جديدة من مركز التدريب المهني بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مركز التدريب المهني بالعريش التابع لمديرية القوي العاملة بشمال سيناء عن تخريج دفعة جديدة من المتدربين علي الخياطة وأعمال الخرز والتفصيل والخياطة ، حيث تم منحهم شهادات التخرج.
وأكد محمد رمضان فهمي، من مديرية القوي العاملة، أنه أقيم حفل للخريجين بحضور محمد سالم سليمان ، مدير عام مديرية القوي العاملة بشمال سيناء، جمال الشلبي، مدير إدارة التدريب بالمديرية ، علاء الشوتري، مدير مركز التدريب ، عبد المقصود العزازي، رئيس قسم التوجيه الفني.
بدوره أكد محمد سالم سليمان ، مدير عام مديرية القوي العاملة بشمال سيناء، علي أهمية التدريب التحولي في توفير فرص عمل للخريجين ، وإقامة مشروعات للأسرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و كيفية فتح مجالات عمل جديدة في سوق العمل الداخلي.
وشدد سالم ، علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من أمراض الشتاء وفيروس كورونا المستجد في موجته الثانية..مؤكدًا علي أهمية ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي .
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