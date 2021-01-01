شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء العريش يؤيد قرار تأجيل الامتحانات حفاظا على الطلاب والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين فى إدارة العريش التعليمية بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لما بعد أجازة نصف العام .

وأكد الكاشف أن قرار تأجيل الامتحانات لما بعد أجازة نصف العام يعطى الفرصة لاستكمال تدريس مناهج نصف العام الأول بنظام التعليم عن بعد ، ويأتى فى اطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظا على عناصر المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وعاملين وكذلك الأسر وأولياء أمور الطلاب وكافة العناصر والفئات المرتبطة بالتعليم .

ومن جانبه أعلن الدكتور شاكر رفعت شاكر رئيس لجنة التعليم فى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالعريش تأييده للقرار ، ووصفه بأن أثلج صدور جميع أولياء الأمور الذين يخشون على أبنائهم الطلاب من جائحة كورونا .. كما أثلج صدور جميع المعلمين والعاملين المرتبطين بالعملية التعليمية ، والذين يشكلون غالبية الشعب المصرى .

وأشار الى أن آداء الحكومة فى التعامل مع الجائحة يستحق الشكر لحرصها على سلامة الشعب المصرى ، وخاصة آداء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور طارق شوقى الذى يستحق الإشادة فى ظل التحديات الراهنة .. مؤكدا أهمية استكمال المحتوى التعليمى للفصل الدراسى الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى والموضوعات ذات العلاقة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .