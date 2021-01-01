شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب السلام بالعريش يشن حملة لطهير وتعقيم المساجد المجاورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز شباب السلام في مدينة العريش بحملة تطهير وتعقيم شاملة للمساجد المجاورة للمركز، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتحت إشراف من كليب راشد، مدير مديرية الشباب والرياضة بالعريش.

وأكد صلاح الشريف، مدير إدارة شباب العريش، أنه تم تطهير المساجد بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية أوقاف شمال سيناء، وذلك ضمن مبادرة تعقيم وتطهير دور العبادة وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية المختلفة لمواجهة فيروس كرونا المستجد في موجته الثانية، مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كانت محافظة شمال سيناء قد واصلت حملتها لتطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصري ومجالس المدن.