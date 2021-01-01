شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى جمال عبد الناصر: تخصيص 3 مستشفيات عزل للأطفال بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني غزال، مدير عام مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي الجديد في الإسكندرية، أن هدفه منذ توليه منصبه مديرا عاما للمستشفى في ديسمبر الجارى، خلفا للدكتور أشرف أمين، الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش، القضاء على فيروس كورونا المستجد وتقديم خدمة طبية متفردة ومميزة لمصابى الفيروس من المحتجزين داخل المستشفى.

وأوضح «غزال» لـ«المصرى اليوم»، والذي كان يشغل منصب نائب مدير عام فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، أن شغله الشاغل حاليا منذ توليه منصبه الجديد هو إتاحة الخدمة الطبية وتجويدها لمصابي فيروس كورونا المستجد، والمحجوزين لتلقي العلاج في المستشفى باعتبارها إحدى مستشفيات الفحص والفرز لمصابي الفيروس في الإسكندرية، باعتبار الجائحة ذات الاهتمام الطبي في مصر حاليا .

وأشار إلى أن مستشفى جمال عبدالناصر تأتي ضمن 3 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى في الإسكندرية، مخصصة لاستقبال وفحص وعزل مصابي فيروس كورونا، إلى جانب مستشفى كرموز العمالي وأبوقير التخصصي للتأمين الصحي في طوسون، فضلاً عن 10 مستشفيات أخرى تابعة لمديرية الشؤون الصحية.

يشار إلى أنه جرى الأسبوع الحالي، تخصيص 3 مستشفيات عزل للأطفال وهي وينجت الملكي ومستشفى أطفال الأنفوشي ومستشفى أطفال فوزي معاذ.