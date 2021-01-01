شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالتعاون مع الإدارة المركزية لللتنمية الرياضية في ضوء الدور المجتمعي والخدمي لوزارة الشباب والرياضة. تأتي تلك الخطوة استمرارا لبرنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالقليوبية لجميع سكان الحي المحيط بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة تنفيذ يوم رياضي لجميع المراحل السنية والذي ينفذ أيام الجمعة من كل أسبوع، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. حملة لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية فى القليوبية الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

كانت هذه تفاصيل خبر حملة لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في القليوبية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.