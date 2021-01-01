وقف حالتي بناء مخالف في قها وشبين القناطر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت إدارة مدينة شبين القناطر، اليوم الجمعة، وقف حالة بناء مخالف بقرية الأحراز. وقال اللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين القناطر، أنه وقف مواطن بقرية الأحراز قام بإنشاء بناء مخالف بعمل شدة خشبية وحديد تسليح لسقف الطابق الخامس بدون ترخيص وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية. وأضاف أنه تم التنبية بفك الشدة الخشبية ورفع حديد التسليح وتكليف القسم الفنى بالواحده المحلية بالمتابعة لحين الانتهاء. وفى السياق قامت أمل فوزي، رئيس مدينة قها، بوقف حالة بناء مخالف بقرية الحسانية وتم عمل محضر وإحالة المتسبب في المخالفة للنيابة العسكرية. وقف بناء مخالف فى القليوبية وقف بناء مخالف فى القليوبية وقف بناء مخالف فى القليوبية الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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