"مراتي بتعايرني بأختي".. مفاجأة في مقتل سيدة على يد شقيقها بالجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مفاجأة حملتها اعترافات المتهم بقتل شقيقته المطلقة بالجيزة، مسددا لها طعنات متفرقة بالجسم.

"مراتي بتعايرني بأختي" ثلاث كلمات خرجت كالرصاص من فم المتهم أثناء التحقيقات التي جرت معه من قبل ضباط المباحث.

وشرح المتهم أنه بعد طلاق شقيقته تكاثرت الأقاويل بين الجيران وقاطني المنطقة حول سلوكها.

وأكد الأخ أن حديث الأهالي كان نقطة الخلاف الدائم بيه وبينه أخته من جهة ومع زوجته من جهة أخرى والتي طالما عنفته "روح شوف أختك" ما دفعه لارتكاب الجريمة قبل يومين من نهاية العام الماضي.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة ترتدي ملابسها وبها آثار طعنات.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة مطلقة تقيم منطقة الخارطة الجديدة بدائرة قسم الجيزة وبها طعنات متفرقة بالجسم.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عكف على فحص علاقات المجني عليها.

خلافات الضحية مع شقيقها وشجارهما المتكرر كانا مفتاح حل القضية. توصلت التحريات إلى أن المشكو في حقه اصطحب الضحية إلى منطقة خالية من السكان وسدد لها طعنات بسلاح أبيض تاركا جثتها في الخلاء.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم الذي أقر بجريمته معللا السبب إلى شكه في سلوكها لاسيما بعد طلاقها، وتناقل الأهالي بعض الراويات التي تخص شرفها.