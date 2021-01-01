محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك ".
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة البداري) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك " بأسلوب المغافلة والتصرف فيها بالبيع واتخاذهم من دائرة مراكز شرطة (البداري بأسيوط- جهينة والمراغة بسوهاج") مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 3 متهمين منهم.. وبحوزة أحدهم مركبة "توك توك -مبلغ بسرقتها بمركز شرطة جهينة بسوهاج"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب وبيعهم متحصلات نشاطهم الإجرامي لـ(4 من عملائهم سيئ النية - مقيمون بدائرة المركز).. حيث تم ضبطهم وبحوزتهم مركبات "التوك توك" المستولى عليها واعترفوا بشرائها وعلمهم بكونها من متحصلات وقائع سرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 4 جرائم.. ضبط عصابة تخصصت في سرقة مركبات التوك توك في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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