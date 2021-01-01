محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، أحد الأشخاص لقيامه بترويج دمغات لجهات حكومية مقلدة مقابل مبالغ مالية. وردت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام صاحب مكتبة تصوير كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية ومقيم بذات الناحية بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال بيع الدمغات المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بالمكتبة ملكه، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الدمغات فئات مختلفة "مزورين"، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من آخر "محدد وجار تقنين الإجراءات لضبطه". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط صاحب مكتبة تصوير لاتهامه بترويج دمغات حكومية مقلدة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.