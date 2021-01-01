شبورة كثيفة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى نهارا، شديد البرودة ليلا، مائل للدفء على شمال الصعيد نهارا، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد ليلا.

وأضاف الخبراء لمصراوي، أنه سيكون فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

ولفت الخبراء إلى أن هناك تكون لشبورة مائية كثيفة في الفترة الصباحية، تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، ليوم السبت:

القاهرة: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة

شمال الدلتا: العظمى 21 والصغرى 10 درجة

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.