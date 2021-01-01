"تبدأ من اليوم".. ننشر الترددات الجديدة للقنوات الفضائية وكيفية ضبطها على التليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: أطلق عدد من القنوات الفضائية، التابعة للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، تردداتها الجديدة مع بداية العام الجديد، بدءًا من اليوم 1 يناير 2021، حيث تم عرض الاحتفالية التي نظمتها المجموعة في سهرة رأس السنة عبر تلك الترددات. ويستعرض "الخليج 365" الترددات الجديدة للقنوات وكيفية تشغيلها على: النحو التالي: تردد قناة دي إم سي dmc القمر الصناعي: نايل سات. التردد 11449 الاستقطاب: أفقي h معدل الترميز:27500. معامل التصحيح:6/5 تردد قناة cbc القمر الصناعي: النايل سات التردد: 11785 معامل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الاستقطاب: عموديv تردد قناة الحياة القمر الصناعي: النايل سات التردد: 12206 معامل الترميز: 27500 الاستقطاب: رأسي معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: hd تردد قناة أون القمر الصناعي: النايل سات التردد: 10853 الاستقطاب: أفقي h معامل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 قناة مصر الأولى: التردد: 12054 الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 التصحيح: 5/6 قناة نايل دراما: القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11843 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي قناة نايل لايف القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11843 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي قناة نايل سينما القمر الصناعي: نايل سات التردد 11843 الاستقطاب: رأسي معدل ترميز:27500 معامل تصحيح الخطأ 5\6 عن كيفية ضبط تلك الترددات بواسطة ريموت كنترول التليفزيون يجب اتباع الخطوات التالية: اضغط على زر Menu أو القائمة. ثم اختر خيارات أو Options. اختر تثبيت أو Installation. اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation. اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu. أدخل التردد كتابتًا اختر رأسي V أو أفقي H. اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok. انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا احفظ أو Save.

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