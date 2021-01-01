شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: إطلاق 37 قافلة طبية وتوقيع الكشف على 54 ألف مواطن خلال عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا نظمت 37 قافلة طبية بمختلف التخصصات بمراكز وقرى المحافظة خلال 2020، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 54 ألف و842 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان، موجها الشكر والتقدير لفريق القوافل الطبية على الجهد المبذول من أجل وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين بجميع قرى محافظة.

واوضح الدكتور محمود خليفه مدير إدارة القوافل الطبية، أنه تم خلال القوافل تحويل 1155 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج واجراء 4156 تحاليل مختلفة وإجراء 149 حالة أشعة سينية و371 حالة رسم قلب و1384 حالة موجات صوتية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 5204 مترددًا، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 3293 متردد.