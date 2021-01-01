شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أوقاف أكتوبر»: الصبر على المصائب والدعاء وملازمة الإستغفار يزيل الهم والغم ويرفعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الشيخ محمد عبدالمنعم مدير إدارة الأوقاف بـ٦ أكتوبر، جموع المصلين إلى مداومة الدعاء والاستغفار والتوبة لرفع الوباء والبلاء عن الأمة.

وأشار «عبدالمنعم»، في خطبة الجمعة بمسجد الأبرار في ٦ أكتوبر، إلى أن أشد الناس بلاءً هم الأنبياء ومن يلونهم حتى يقضى المرء كل ما عليه فيلقى الله طاهرا من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وشرح مدير إدارة الأوقاف قول الله تعالى: «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون».

وأوضح أن الصبر على المصائب والدعاء وملازمة الإستغفار يزيل الهم والغم ويرفعه، مصداقا لحديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عندما قال لأبى إمامة: مالى أراك حزينا مهموما فقال: يارسول الله ديون ركبتى وهموم اصابتنى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:قل اللهم إني أعوذ بك من الهم الحزن والعجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال.. قال إمامة فقضى الله دينى وأذهب حزنى«.