شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الشرقية» تشدد على ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت مديرية أوقاف الشرقية على المواطنين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بعدم التوجه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة أو غيرها من الفروض دون إرتداء الكمامة الواقية والإلتزام بالتباعد فيما بينهم داخل المسجد، وذلك تطبيقا للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، تابع الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، مع مديري الإدارات بنطاق المحافظة، مدى إلتزام المصلين المتوافدين على المساجد بتطبيق الإجراءات الإحترازية لأداء الصلوات، سواء ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي فيما بينهم وإحضار المصلى الشخصى، فضلا عن متابعة تطهير وتعقيم المساجد قبل وبعد الصلاة والتأكد من عدم فتح دورات المياة على أن يحضر كل مصلى متوضأ من منزله، ومناشدة جميع المواطنين بمواصلة إلتزامهم بتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وأنه في حال مخالفة تلك التعليمات سيتم غلق المسجد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.