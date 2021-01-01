محافظ المنيا يشهد دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين الأكثر احتياجاً  

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين الأكثر احتياجاً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين ضمن مبادرة «التصالح حياة»، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.
جاء ذلك بحضور، بشر طاهر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وأحمد العمدة منسق عام حياة كريمة بالمنيا، وصالح كمال منسق مؤسسة صناع الخير للتنمية.
ووجه المحافظ الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه المواطن من خلال مد فترة التصالح لشهر مارس القادم حرصاً منه على التيسير على المواطنين ومد يد العون لهم، مشيراً إلى أنه تم دفع جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين من الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، لـ 76 حالة، بإجمالي مبلغ 79 ألف جنية، بالإضافة إلى 140 حالة كان قد تم دفع جدية التصالح لهم بالدفعة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.
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