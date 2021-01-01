شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين الأكثر احتياجاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين ضمن مبادرة «التصالح حياة»، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.

جاء ذلك بحضور، بشر طاهر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وأحمد العمدة منسق عام حياة كريمة بالمنيا، وصالح كمال منسق مؤسسة صناع الخير للتنمية.

ووجه المحافظ الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه المواطن من خلال مد فترة التصالح لشهر مارس القادم حرصاً منه على التيسير على المواطنين ومد يد العون لهم، مشيراً إلى أنه تم دفع جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين من الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، لـ 76 حالة، بإجمالي مبلغ 79 ألف جنية، بالإضافة إلى 140 حالة كان قد تم دفع جدية التصالح لهم بالدفعة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.