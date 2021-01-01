شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 7 أطنان سكر مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 7 أطنان سكر مدعم، مخصص للبطاقات التموينية، تم ضبطها بحوزة سائق قبل طرحها للبيع بالسوق السوداء.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة قائد سيارة، كميات كبيرة من السكر المدعم، لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أعدت حملة أمنية كمين للمتهم، وألقت القبض عليه وبحوزته 7 أطنان سكر مدعم، مخصص للبطاقات التموينية، وغير مصرح بتداوله بالأسواق، جمعه دون وجه حق للاتجار به في السوق السوداء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق امرت بالتحفظ على المضبوطات.