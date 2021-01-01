شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة والتباعد.. البابا يرأس قداس رأس السنة في وادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها وزارة الصحة والسكان بشأن مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة تسبحة نصف الليل ورأس السنة مساء أمس بكنيسة التجلي فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وحرص الآباء الأساقفة العموميين ورهبان الأديرة على ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات)، ومراعاة مسافة الامان والتباعد الاجتماعى .

وترأس البابا في ساعة متأخرة من مساء أمس صلوات تسبحة نصف الليل و قداس رأس السنة الميلادية ٢٠٢١، بمشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة.

يأتي هذا في إطار قرار الكنيسة بتعليق احتفالات رأس السنة تجنبًا للتجمعات للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كما اكتفت الكاتدرائيات والكنائس القبطية الارثوذكسية فى المحافظات بمتابعة الصلاة عبر القنوات الفضائية القبطية، وكذا الموقع الرسمي للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

بالكمامة والتباعد بين الأساقفة والرهبان .. البابا يرأس قداس رأس السنة فى وادي النطرون (صور)

بالكمامة والتباعد بين الأساقفة والرهبان .. البابا يرأس قداس رأس السنة فى وادي النطرون (صور)

بالكمامة والتباعد بين الأساقفة والرهبان .. البابا يرأس قداس رأس السنة فى وادي النطرون (صور)

بالكمامة والتباعد بين الأساقفة والرهبان .. البابا يرأس قداس رأس السنة فى وادي النطرون (صور)

بالكمامة والتباعد بين الأساقفة والرهبان .. البابا يرأس قداس رأس السنة فى وادي النطرون (صور)