شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم 2021: غلق 10 سناتر تعليمية ومصنع حلويات وغلق محل مشروبات كحولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 10 مراكز للدروس بشارع شلتوت وشوارع فرعية من شارع الدروس بالمدينة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بغلق مصنع لتصنيع الحلويات والمعجنات لعدم إلتزام العاملين بإرتداء الكمامات، كما تم المرور بالمنطقة الصناعية بالحى للتأكد من إلتزام جميع الورش بمواعيد الغلق وفقاً للتوقيتات المحددة.

وقامت رئيسة حى ثان الزقازيق، بالتنسيق مع مدير إدارة رخص المحلات والإدارة الهندسية والإدارات المعاونة، بالمرور لمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تم من خلاله فض تجمعات المواطنين بشارع أحمد رجب المتفرع من شارع الحمام بنطاق حى ثان الزقازيق، وتم غلق محل لبيع المشروبات الكحولية وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.