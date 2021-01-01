شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تبطين الترع للحفاظ على المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار تبطين الترع التي تشهدها المحافظة كتأهيل ترعة السيد البلاصي بالحدادي بطول 2600 م من طريق دمرو بمركز سيدي سالم حتى مصرف نمرة 8، وأعمال تبطين ترعة الحلافي بمركز ومدينة الرياض، وذلك في إطار الحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، تنفيذاً لتكليفات الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسي وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، مؤكداً استمرار العمل لتبطين 5 ترع بتكلفة إجمالية 47.900 مليون جنيه، وتأهيل 4 ترع بتكلفة إجمالية 33 مليون حنية، وجاري طرح وترسية 23 عملية تأهيل الترع بدائرة المحافظة بتكلفة اجمالية 275.5 مليون جنيه.