شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لضبط مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية ،لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة بعزبة الشراقوة المناحريت التابعة للوحدة المحلية بالعصايد، أسفرت عن إزالة غرفتين بالطوب الدبش في المهد على مساحة ٤ سهم على الأرض الزراعية إصلاح زراعي، وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الازالات ورئيس الوحدة المحلية بالإخيوة، بإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بعزبة المناجاة والأخيوة على مساحة 200 متر وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز، ورئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإسترداد أراضي أملاك دولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون، حملة إزالة مباني مخالفة بالدبش الأبيض بقرية ميت جابر، التابعة للوحدة المحلية بالبلاشون على مساحة ٨٠ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.