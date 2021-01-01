شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام إعلاميين وبث نشرة الثالثة.. غدًا انطلاق المرحلة الثانية من تطوير القناة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا السبت المرحلة الثانية من تطوير القناة الأولى، بعد أن شهدت القناة مرحلة تطوير منذ عدة شهور في المحتوي والشكل، وضم عدد كبير من الإعلاميين المختلفين، وتقديم محتوي مختلف عن ما كانت علية القناة من قبل.

وسوف يشهد التطوير الثاني للقناة، تواجد عدد آخر من الإعلاميين على الشاشة من خلال عدة برامج متنوعة، منهم الإعلامية القديرة نجوي إبراهيم، وسالي عبدالسلام، وبرامج متنوعة منها اقتصاد وديني ورياضة التي يقدمها رجائي رمزي الذي انضم مؤخرا إلى شاشة الأولي، والمشاركة في تقديم النشرات.

كما تشهد القناة بث نشرة الساعة الثالثة التي لم تكون موجودة من قبل، بالاضافة إلى نشرة السادسة والتاسعة.

انضمان رجائي رمزي الي خطة تطوير القناة الاولي