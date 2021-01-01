شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون «متنمراً».. تعرف على حالات تضعك تحت طائلة قانون العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مصر عشرات من حوادث التنمر يومياً، ما دفع الحكومة لإصدار تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة، بإدخال تعديلات في يوليو الماضي على قانون العقوبات أرسلتها لمجلس النواب، بإضافة مواد قانونية جديدة لتجريم فعل التنمر وتعريف لها، والذي بدوره أصدرها في أغسطس الماضي.

ووضعت التعديلات تعريفاً دقيقاً لفعل التنمر باعتباره جريمة، وهي سابقة لم تشهدها التشريعات المصرية من قبل، فبحسب هذه التعديلات التي تم إدخالها على قانون العقوبات، فإن تعريف «التنمر» جاء كما يلي: «يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.»

وشهدت الفترة السابقة منذ إصدار القانون بتجريم التنمر في أغسطس الماضي، عدة حالات أودت بأصحابها للمحاكم، كان أبرزها تنمر بعض الجماهير ضد كابتن نادي الزمالك شيكابالا، وأخرها واقعة التنمر ضد أبنة الفنانة يسرا اللوزي التي تعاني ضعف في حاسة السمع.

ففي واقعة التنمر على لاعب الزمالك تم القبض 15 مشجعاً بتهمة التنمر ضد اللاعب عقب مباراة القمة الأخيرة بنهائي دوري الأبطال، قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالة مالية.

وفي نوفمبر الماضي ألقت الشرطة القبض على نجل أحد القضاة وثلاثة من أصدقاءه، بتهمة التنمر على فرد شرطة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بقضية «طفل المرور».

لذلك جاء هذا القانون جزء من حملة قومية أطلقتها الحكومة المصرية مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للحد من ظاهرة التنمر.