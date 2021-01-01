شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مساجد المنيا لمواجهه كورونا.. والكمامة شرط الدخول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الأوقاف بالمنيا، حملات تعقيم وتطهير بمساجد المحافظة بالمدن والقرى، قبل وخلال أداء صلاة الجمعة، وشكل الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، فرق عمل للإشراف على بعض حملات النظافة، وإعداد المساجد لإقامة شعيرة الجمعة.

حرص «عبدالرازق» على التواجد ببعض المساجد والتأكد من نظافتها وتعقيمها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد على عدم السماح لأحد بخرق التعليمات وضرورة اصطحاب مصلي شخصي وارتداء الكمامات والحرص على وضع علامات التباعد لتحقيق السلامة قدر الإمكان، وأكد «عبدالرازق» خلال جولة على الالتزام بالتعليمات وإحالة المخالفين للتحقيق.