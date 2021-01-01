شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية»: تطهير 158 كيلو متر من المساقي خلال عام 2020 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه تم تطهير مسافة بلغت 158 كم و300 متر من المساقي الخصوصية خلال عام 2020، وتم إزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الري للأراضي المنزرعة بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إلى أن عملية التطهير شملت عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم بمجموع أطوال (15.300كم)، ومركز تلا بطول(47.950 كم)، ومركز أشمون بطول (56.800 كم)، وكذا الشهداء بطول ( 61.900 كم)، بركة السبع بطول ( 27.350 كم).

وأكد وكيل وزارة الزراعة على أنه جاري المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

وأوضح بأن إجمالي الإزالات التي تمت في المهد خلال شهر ديسمبر بلغت (71) حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة ( 2 فدان و22 قيراط و19 سهم )، مشيرا إلى أنه بالأمس تم تنفيذ إزالة فورية لـ (4) حالات تعدي على الأراضي الزراعية بناحية سمادون وسهواج بأشمون بمساحة إجمالية 390 م 2 عبارة عن طوب ابيض واسمنت .

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بمتابعة ورصد أية تعديات مخالفة والتصدي بكل حسم لأعمال البناء المخالف والإزالة الفورية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .