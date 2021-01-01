شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تكشف تطورات أزمة احتجاز تونس لمراكب صيد مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه تم احتجاز مركبي صيد مصريتين إضافيتين تقل 17 صيادًا بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية بحالة صيد غير مشروع، الأمر الذي دعا السلطات التونسية إلى توقيفهم والتوجه بهم إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس.

وأكد مساعد الوزير أن وزارة الخارجية تتابع، بالتنسيق مع السفارة في تونس، التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.

وناشد السفير عمرو محمود عباس الصيادين المصريين الامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراماً لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التي دائماً ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التي تربطهم بمصر في الاعتبار.