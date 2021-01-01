شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تستقبل العام الجديد بمشروعات رصف وتطوير للمحاور المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل محافظة الجيزة العام الجديد بعدد من المشروعات الهامة التي تتكامل مع الرؤية العامة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بما يضمن إحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة التنقل للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تخصيص ٥٣٧ مليون جنية بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لتنفيذ أعمال رصف وتطوير عدداً من المحاور المرورية والطرق بالأحياء والمراكز والمدن بالعام المالى الحالى.

وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية الطرق والنقل بسرعة تنفيذ خطط الرصف التي تم وضعها والانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها خلال العام المالى الحالى لما لتلك المحاور من أهمية مرورية كبيرة.

كما شدد على مديرية الطرق ومركز ومدينة البدرشين بسرعة الانتهاء من تنفيذ المخطط الشامل لتطوير طريق سقاره السياحى لما له من أهمية مرورية سياحية لإظهاره بالشكل الحضارى اللائق.

ولفت إلى أن هناك عدداً من المحاور المرورية الجارى العمل على تنفيذها منها تطوير شوارع النيل والسودان وترعة الزمر ومحاور المنصورية والمريوطية وانشاء المحور البديل لشارع الاهرام والذى يضم انشاء كوبرى رابط بين محورى ترسا والمنصورية وتوسعة كوبرى ترسا بالأضافه إلى استكمال اعمال تطوير الشوارع الرابطه بين شارعى الملك فيصل والأهرام والمتفرعات لإستخدامها كمحاور مرورية مساعدة في حال القيام بأعمال الغلق الكلى أو الجزئى لشارع الاهرام لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق.

كما تشمل المشروعات المقرر تنفيذها خلال عام 2021 طرح اعمال تطوير ورصف عددا من المحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير بنطاق مناطق حدائق الاهرام القديمة وهضبة الأهرام ومساكن الشباب ومنطقه التجنيد والرماية.