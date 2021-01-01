شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تُسير رحلة يوميًا إلى كل من لاجوس وأديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع بداية العام الجديد وفي إطار الجهود التي تبذلها مصر للطيران لزيادة معدلات تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط حول العالم، أعلنت الشركة عن تشغيل رحلة يوميًا من القاهرة إلى كل من مدينة أديس أبابا اعتبارًا من ٦ يناير الحالي وإلى مدينة لاجوس بنيجيريا اعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢١.

وتُسير مصر للطيران رحلاتها إلى المدينتين بعدد من الطرازات المتطورة لدى الشركة مثل طراز الـبوينج B737-800NG والذي يسع لعدد 16 مقعد بدرجة رجال الأعمال و138 مقعد بالدرجة السياحية ومزودة بشاشات شخصية وخدمات ترفيهية في جميع الدرجات.

جدير بالذكر أنه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية 1717 من داخل مصر أو زيارة أحد مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

كما ناشدت مصر للطيران من عملائها ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الصحية سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، والتي يمكن مراجعتها من خلال الصفحات الرسمية لمصر للطيران على مواقع التواصل الاجتماعي.