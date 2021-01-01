شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد 51 في الدقهلية.. وفاة الطبيب الرابع خلال 3 أيام في معركة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء بالدقهلية، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور حسنى سعد نصار استشاري الأطفال بالسنبلاوين والذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليكون الطبيب الرابع الذي تنعيه النقابة خلال 3 أيام عقب وفاة الأطباء الدكتورة ياسمين زين العابدين، استشاري الجلدية بمستشفى ميت غمر المركزي، والدكتور عاطف عزت، استشاري الأمراض العصبية والنفسية بالمنصورة والسنبلاوين، والدكتور فايز فهمي نوار، استشاري الجراحة بميت غمر، والذين توفوا جميعا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، إن الدكتور حسني نصار هو الشهيد 51 من أطباء الدقهلية والذين فقدوا حياتهم في معركة مواجهة فيروس كورونا، وتوفى في عزل مستشفى السنبلاوين العام بعد تدهور حالته إثر اصابته بالفيروس المستجد.