شكرا لقرائتكم خبر عن بقداس أون لاين.. 9 مطرانيات في المنيا تحتفل برأس السنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت 9 مطرانيات في المنيا، أرثوذكس، وكاثوليك، وإنجيلية برأس السنة الميلادية، بإقامة قداس العيد، بحضور الأساقفة، والكهنة، و5 من الشمامسة، ضن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.
وتستأنف المطرانيات، خدمة التربية الدينية يوم الأحد المقبل بنسبة حضور 25 %، حسب ظروف كل كنيسة، مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وقياس درجة الحرارية.
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