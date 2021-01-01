شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفلة تعاني من عيب خلقى بالأمعاء داخل مستشفى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفي الأقصر العام، إن فريق طبي قام بإجراء عملية جراحية ناجحة لطفلة عمرها عام و4 شهور تعاني من عيب خلقي بالأمعاء الدقيقة، تسبب في انسداد معوي أدى إلى تدهور حالة الطفلة.

أضاف أنه فور فحص الطفلة المستشفى تم تشكيل فريق من أطباء قسم الجراحة بقيادة الدكتور محمد حسن رئيس القسم، وقام بإجراء عملية جراحية دقيقة واستئصال جزء كبير من الأمعاء.

وعن حالة الطفلة بعد العملية الجراحية أكد خلف عمر أن الطفلة الآن في حالة جيدة وهي متواجدة داخل قسم الجراحة للمتابعة وتتلقى العلاج.